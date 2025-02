Geraci (Lega): “Bene la task force di Schifani sulla spesa Fesr”

L'intervento del capogruppo

PALERMO – “Non solo un euro va perso della programmazione Fesr 2021-2027. E bene ha fatto il presidente Schifani a insediare una task force per focalizzare i ritardi della spesa comunitaria. Con l’obiettivo di evitare lo storno dei fondi alla Commissione europea.

La prima tranche di impegni di spesa risale alla fase di passaggio dalla vecchia all’attuale legislatura. Ed è evidente che ci sia stato qualche stop temporaneo. Ma l’occasione data dai fondi comunitari per eliminare tanti gap in settori strategici, e penso anche alle opere idriche ed a quelle per la gestione dei rifiuti, non va sprecata. La Lega sostiene il presidente della Regione in questa iniziativa che riguarda almeno cinque dipartimenti regionali.

Siamo quasi a metà legislatura ed il governo Schifani ha mostrato piglio nella gestione dei fondi della nuova programmazione con risultati eccellenti nella previsione di interventi utili allo sviluppo. Siamo certi che il flusso della spesa, superato l’imbuto attuale, riprenderà senza ulteriori ritardi. Per questo il governo regionale cercherà anche un confronto con il ministero degli Affari europei”.

Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.