Geraci (Lega): “Finanziaria, 200 milioni agli interventi per la crescita”

Le parole del capogruppo della Lega

PALERMO – “Sulla finanziaria abbiamo già un quadro abbastanza delineato, con 200 milioni che come maggioranza abbiamo destinato a diversi interventi sociali, per sostenere la crescita economica della Sicilia. La manovra darà molta attenzione anche al precariato storico con risorse per l’aumento delle giornate lavorative degli operai forestali (41 milioni)”. Lo dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

Geraci e gli interventi della finanziaria

“Abbiamo voluto dare respiro – prosegue – anche alle iniziative delle imprese artigiane destinando 10 milioni per la Crias per i contributi a loro favore. I comuni siciliani potranno contare anche su ulteriori 10 milioni per la pulizia dei centri urbani e la videosorveglianza, così come su 15 milioni per gli extra costi dei rifiuti”.

“Sarà una legge di bilancio espansiva grazie all’aumento del gettito e alla crescita de Pil – conclude – Sosterremo anche l’export delle imprese siciliane con 15 milioni di euro. E poi, come ha ricordato il presidente Schifani, mettiamo a terra 200 milioni per la decontribuzione a favore delle imprese che assumono lavoratori siciliani”.