Geraci Siculo festeggia i 100 anni della nonnina Giovanna Sacco

Geraci Siculo è in corsa per diventare la sesta "zona blu" del mondo grazie alla sua speranza di vita

PALERMO – Una nuova centenaria a Geraci Siculo che continua la sua tradizione di “longevità” degli abitanti: è Giovanna Sacco, festeggiata dalla famiglia e dall’intera comunità del borgo madonita con in testa il sindaco Luigi Iuppa che ha consegnato alla signora un omaggio floreale e una targa ricordo portando gli auguri sinceri da parte di tutta la comunità di Geraci.

“Gli anziani sono una risorsa preziosa, sono le nostre radici e abbiamo il dovere di tutelarli, curarli e amarli – ha detto Iuppa – Questo è un evento da ricordare per una donna che ha attraversato un secolo di storia della città di Geraci, un paese in cui il tasso di longevità è molto alto”.

