Germanà: “Ad agosto oltre 200 nuovi agenti in servizio in Sicilia”

"Andranno a incrementare le attività di controllo del territorio"

PALERMO – “In Sicilia stanno arrivando rinforzi concreti per la sicurezza. Grazie al piano nazionale di potenziamento fortemente voluto dal Viminale e dal sottosegretario Molteni, ad agosto entreranno in servizio oltre 200 nuovi agenti in tutte le questure e i commissariati della regione. Sono poliziotti giovani e formati che andranno a incrementare le attività di controllo del territorio, di contrasto all’immigrazione clandestina e di prevenzione di fenomeni di allarme sociale come baby gang, spacciatori e criminalità predatoria”. Lo rende noto il segretario regionale della Lega Nino Germanà.

“Più uomini e donne in divisa significa maggiore sicurezza per cittadini, famiglie e imprese. È un tema sul quale la Lega e il governo non intendono mollare”, aggiunge.