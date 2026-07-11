 Germanà: "Arrivano 200 nuovi agenti in Sicilia"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Germanà: “Ad agosto oltre 200 nuovi agenti in servizio in Sicilia”

Nino Germanà foto Antonio Lo Verde
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
"Andranno a incrementare le attività di controllo del territorio"
LA NOTA
di
1 min di lettura

PALERMO – “In Sicilia stanno arrivando rinforzi concreti per la sicurezza. Grazie al piano nazionale di potenziamento fortemente voluto dal Viminale e dal sottosegretario Molteni, ad agosto entreranno in servizio oltre 200 nuovi agenti in tutte le questure e i commissariati della regione. Sono poliziotti giovani e formati che andranno a incrementare le attività di controllo del territorio, di contrasto all’immigrazione clandestina e di prevenzione di fenomeni di allarme sociale come baby gang, spacciatori e criminalità predatoria”. Lo rende noto il segretario regionale della Lega Nino Germanà.

“Più uomini e donne in divisa significa maggiore sicurezza per cittadini, famiglie e imprese. È un tema sul quale la Lega e il governo non intendono mollare”, aggiunge.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI