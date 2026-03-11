Germanà (Lega): “Dal centrosinistra il solito refrain contro il governo Schifani”

Le parole del coordinatore regionale della Lega

PALERMO – “Dalle opposizioni arrivano sempre le stesse parole con il refrain della richiesta di dimissioni al presidente Schifani“. Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia, risponde alle opposizioni, che oggi erano all’Ars per chiedere le dimissioni del governo Schifani.

Germanà (Lega): “Dal centrosinistra il solito refrain”

“Le opposizioni – aggiunge Germanà – non vedono i risultati che la Sicilia raggiunge sul piano economico e occupazionale, compreso il via libera alle norme finanziarie senza impugnative. Talvolta le critiche sono per questioni meramente politiche, in altri casi per indagini giudiziari sulle quali, tra l’altro, il governo regionale e la maggioranza sono sempre stati pronti ad affidarsi alla magistratura per l’accertamento delle responsabilità penali personali”.

“La verità – conclude il segretario della Lega – è che questi partiti del centrosinistra non hanno una prospettiva chiara per confrontarsi con il centrodestra. Sono loro i primi a essere sfilacciati e costretti ad affidarsi agli ‘arruffapopoli’ del momento”.