Ucraina, la Germania torna ad armarsi: piano da 100 miliardi

Le dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz

GUERRA IN EUROPA

Il governo federale tedesco intende finanziare le Forze armate della Germania con un fondo speciale da 100 miliardi di euro. Lo ha annunciato oggi il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un intervento al Parlamento in cui ha condannato l’attacco russo all’Ucraina. A 77 anni dalla fine della seconda guerra mondiale torna ad armarsi.

“Stiamo vivendo una svolta”, ha spiegato Scholz. Secondo il cancelliere tedesco il mondo dopo quello che è successo “non è più lo stesso di prima”.

SEGUI LA NOSTRA DIRETTA SUL CONFLITTO.

Scholz ha annunciato che la Bundeswehr, questo il nome delle Forze armate tedesche, sarà meglio equipaggiata grazie ad un fondo speciale per investimenti e progetti di armamento dal bilancio federale. Olaf Scholz ha chiarito che la Germania “investirà più del due per cento del prodotto interno lordo nella difesa d’ora in poi, anno dopo anno”.

La ferita della seconda guerra mondiale in Germania è ancora aperta. “Al fianco dell’Ucraina siamo dalla parte giusta della storia” ha detto Olaf Scholz nel suo discorso. “Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, per valori che noi condividiamo”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina: blocco Swift, cosa è la “sanzione delle sanzioni”

Il cancelliere tedesco ha poi aggiunto che la questione centrale è se al presidente russo Vladimir Putin può essere permesso di “riportare gli orologi indietro nel tempo” fino al 19esimo secolo”.

“Dobbiamo dissuadere Putin dal suo corso di guerra”, ha proseguito il capo di governo. Scholz ha ribadito che, invadendo l’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe iniziato a “sangue freddo” una guerra di aggressione. “La libertà degli ucraini mette in discussione il suo stesso regime oppressivo. Questo è disumano. Questo è contro il diritto internazionale. Niente e nessuno possono giustificarlo”.

LEGGI ANCHE: Ucraina, domani Cdm per aiuti a Kiev e flessibilità energetica