Guerra in Ucraina, Mosca invia altri carri armati: missili a Kharkiv DIRETTA

Uccisa una donna, distrutto un gasdotto della città

E’ trascorsa un’altra notte di guerra in Ucraina. La Russia sta facendo entrare altri carri armati e lanciarazzi, dopo aver minacciato una “larga offensiva”. Stamani sirene d’allarme in due città nel nordovest, Rivne e Lutsk. Nella notte un missile russo ha colpito un palazzo di nove piani a Kharkiv, uccidendo una donna. Distrutto anche un gasdotto della città. Colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi a Kiev, che però non sarebbe stato danneggiato. I civili morti finora sarebbero almeno 64, secondo L’Onu. Il Governo ucraino ne conta invece già circa 200.

9.35 I russi colpiscono gasdotto. Il video dell’esplosione

9.30 I russi sono entrati a Kiev. Nelle foto i danni rilevati anche dal satellite

La diretta

9.15 – Una delegazione russa, con rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l’amministrazione presidenziale è arrivata a Gomel, in Bielorussia per colloqui con l’Ucraina. Ma il leader ucraino Zelensky che si dice disposto a dialogare rifiuta che i colloqui

si svolgano in quella sede. “Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku, ma non Minsk”. Zelensky parla alla nazione: “E’ stata una notte dura”, Mosca ha sparato sulle abitazioni. “Il nostro Paese è trattato come un hangar militare, come la portaerei della Russia” denuncia in una intervista al Corriere della Sera Svetlana Tikhanovskaya, leader della resistenza bielorussa.

9.10 – Le forze russe assediano Kharkiv, la seconda principale città ucraina. Ma anche di Kherson (sud) e Berdyansk (sudest). Avvertita un’esplosione in un quartiere ovest di Kharkiv. Video pubblicati sui social, confermano la presa della città e due veicoli blindati russi ‘Tiger’ in fiamme. Il ministero della

Difesa russo, riferisce che sono stati catturati 471 soldati ucraini nella regione di kharkivche si sarebbero “arresi volontariamente”. E traccia un bilancio del conflitto spiegando che le forze russe hanno distrutto finora 975 obiettivi dell’infrastruttura militare ucraina, inclusi 23 posti di comando e 31 sistemi missilistici antiaerei S-300. La Finlandia ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli russi.

9.00 – Il ministero della Transizione Ecologica ha dichiarato lo stato di pre-allarme per la fornitura di gas in Italia, primo dei tre livelli di criticità previsti dal piano di emergenza gas. Il Mite sottolinea che al momento le forniture sono regolari e adeguate a coprire la domanda, ma che il livello di “pericolosità della minaccia alle forniture”.