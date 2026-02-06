Obiettivo è rafforzare competitività e internazionalizzazione dello scalo

PALERMO – È cominciato ufficialmente il “processo di valorizzazione e privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino” di Palermo. Oggi è stato conferito il mandato alla Gesap, società di gestione dello scalo, da parte dall’assemblea dei soci. Soci che sono il Comune di Palermo, la città metropolitana, la Camera di commercio, il Comune di Cinisi. E altri soci minori.

Il mandato prevede “la pubblicazione del bando di gara per l’individuazione di un advisor qualificato che assisterà la società nella prima fase dell’iter. Fase comprendente analisi di mercato, valutazioni finanziarie e studio delle migliori modalità per favorire l’ingresso di partner privati”.

Passo fondamentale per valorizzazione aeroporto

“Compiamo un passo fondamentale per la valorizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino – dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Infrastruttura strategica per la nostra città e l’intera Sicilia occidentale. Con l’indizione del bando per l’advisor ci avviamo verso un percorso che punta a rafforzare la competitività, l’efficienza e l’internazionalizzazione del nostro scalo, pur mantenendo un presidio pubblico e una governance responsabile”.

“È un’opportunità per attrarre investitori di rilievo e per dare nuovo impulso all’economia territoriale, migliorando servizi e collegamenti per cittadini, turisti e imprese. L’operazione non riguarda soltanto una questione societaria, ma rappresenta un tassello fondamentale per il futuro infrastrutturale del territorio, rafforzando la funzione di Palermo come hub internazionale e contribuendo allo sviluppo economico e turistico dell’area”.

L’assessore Alaimo: “Un processo centrale nel piano di riequilibrio”

Per l’assessore comunale al Bilancio e alle Società partecipate, Brigida Alaimo “il processo di privatizzazione della Gesap rappresenta un elemento centrale del Piano di riequilibrio finanziario che il Comune ha sottoscritto con lo Stato. La cessione di quote societarie non è una scelta fine a se stessa, ma un pilastro strategico, che come assessorato al Bilancio abbiamo sin dall’inizio inquadrato nella sua rilevanza, per rafforzare i conti dell’Ente, garantire sostenibilità finanziaria e liberare risorse utili a finanziare servizi e investimenti per la cittadinanza”.