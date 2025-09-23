 Gesap, nuovo Dg: le opposizioni chiedono l'accesso agli atti
Gesap, nuovo Dg: le opposizioni chiedono l’accesso agli atti

La nota firmata dai partiti di minoranza
PALERMO
di
PALERMO – Le opposizioni al consiglio comunale di Palermo hanno presentato una richiesta di accesso agli atti sulla scelta del nuovo direttore generale della società. Il cda, la settimana scorsa, ha infatti nominato il nuovo Dg puntando su Carmelo Scelta.

In una nota inviata al presidente Salvatore Burrafato, al sindaco di Palermo Roberto Lagalla e al Segretario generale Raimondo Liotta, le minoranze chiedono di avere accesso agli atti della commissione. Una richiesta firmata da Avs, Pd, M5s, Oso, Misto e Miceli sindaco per Palermo, primo firmatario l’ex presidente di Gesap Fabio Giambrone.

