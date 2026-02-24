Gestione illecita di rifiuti ad Agrigento, elevate sanzioni per 40mila euro

Il gip del tribunale ha emesso 8 decreti penali. Denunciate 47 persone

AGRIGENTO – Decreto penale di condanna, emesso dal gip del tribunale di Agrigento, per 8 agrigentini ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti. Elevate sanzioni per 40.000 euro.

L’attività investigativa dei militari del Centro anticrimine natura carabinieri di Agrigento si è avvalsa anche del nucleo elicotteri di Palermo e sono state individuate diverse aree interessate da reiterati episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Nel corso delle indagini sono state identificate e denunciate 47 persone, sequestrati anche 2 automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.