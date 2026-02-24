 Gestione illecita di rifiuti ad Agrigento, elevate sanzioni per 40mila euro
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gestione illecita di rifiuti ad Agrigento, elevate sanzioni per 40mila euro

Il gip del tribunale ha emesso 8 decreti penali. Denunciate 47 persone
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Decreto penale di condanna, emesso dal gip del tribunale di Agrigento, per 8 agrigentini ritenuti responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti. Elevate sanzioni per 40.000 euro.

L’attività investigativa dei militari del Centro anticrimine natura carabinieri di Agrigento si è avvalsa anche del nucleo elicotteri di Palermo e sono state individuate diverse aree interessate da reiterati episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Nel corso delle indagini sono state identificate e denunciate 47 persone, sequestrati anche 2 automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI