Una catanese a Miss Italia, la 19enne Giada Stabile eletta Miss Sicilia

La studentessa rappresenterà l'isola in occasione della finale dello storico concorso

Giada Stabile, 19 anni, è la nuova Miss Sicilia. La studentessa catanese rappresenterà l’isola in occasione della Finale Nazionale di Miss Italia. Giada Stabile è stata eletta Miss Sicilia a margine della Finalissima Regionale svolta a Piazza Armerina, in provincia di Enna, e condotta da Antonello Consiglio e Giada Rumé.

La Finale Nazionale di Miss Italia si svolgerà lunedì 15 settembre nel Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Dopo sei anni di stop, il celebre concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani torna sulla Rai.

Giada Stabile parteciperà a Miss Italia con la fascia di Miss Sicilia

L’ultima volta che fu trasmesso sulla tv di Stato risale al 2019, in occasione dell’ottantesima edizione. Quest’anno, però, la manifestazione non andrà in onda in chiaro né in prima serata su Rai 1. La diretta dell’ottantaseiesima edizione sarà infatti disponibile in streaming su RaiPlay e sul canale San Marino RTV (numero 550 del digitale terrestre e satellite).

“Porto San Giorgio c’è ancora! Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Valerio Vesprini – L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. La trasmissione su RaiPlay e San Marino RTV rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e visibilità”.

Giada Stabile (Foto Instagram)

Roberto Sergio: “Manifestazione imperdibile”

Roberto Sergio, direttore generale di RTV San Marino ha sottolineato l’importanza della trasmissione della finale di Miss Italia 2025, che sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV ( canale 550 del DTT e Satellite) e RaiPlay.

“La manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo – ha affermato – possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, che si tratta del primo talent che ha dato la possibilità a tante di ragazze di affermarsi successivamente nel mondo del cinema e della televisione”.

Le parole di Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha espresso il suo ringraziamento a tutte le parti coinvolte: “Un sentito grazie a Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV e alla Rai per aver reso possibile il ritorno di Miss Italia sul grande palcoscenico televisivo. Ringrazio inoltre il Comune di Porto San Giorgio, nella persona del sindaco Vesprini, per l’accoglienza calorosa e il supporto continuo”.

La Finale Nazionale di Miss Italia vedrà la partecipazione di 40 finaliste, selezionate tra tutte le regioni italiane: venti di loro rappresentano le diverse aree del Paese, mentre le altre sono selezionate tra le 200 prefinaliste che si sono distinte in oltre 450 eventi in tutta Italia.

Giada Stabile (Foto Instagram)

Miss Italia 2025, conduttrice e novità

A condurre la Finale Nazionale di Miss Italia sarà Nunzia De Girolamo, già al timone del programma Rai “Ciao Maschio”. L’edizione 2025 di Miss Italia porterà con sé diverse novità. Tra le più discusse c’è l’introduzione di una clausola del regolamento, annunciata dalla patron Patrizia Mirigliani.

L’articolo 8 vieta alle aspiranti concorrenti di possedere profili su piattaforme come OnlyFans o simili, dove è consentita la pubblicazione e la condivisione di contenuti a carattere pornografico o esplicitamente erotico.

Per la prima volta, inoltre, sarà dato spazio diretto al pubblico, che potrà esprimere il proprio voto attraverso i social network. A supervisionare e coordinare i risultati sarà il giornalista Rai Marco Carrara.