Il giallo della 38enne trovata morta: altro sopralluogo del Sis

Il fascicolo aperto dalla Procura

MASCALI (CATANIA) – Tornati sul luogo del delitto. I carabinieri del Sis, Servizio investigazioni scientifiche, di Catania e della Compagnia di Giarre, nuovamente a Fondachello. È accaduto nel pomeriggio e le immagini del fatto sono state documentate dalle telecamere di Rei Tv.

Il sopralluogo

Il nuovo sopralluogo è scattato proprio in quell’abitazione di Fondachello, frazione di Mascali, dove lo scorso 23 luglio una 38enne catanese venne trovata dal figlio 21enne morta con una corda stretta fitta al collo. Eppure, sul posto non è stato lasciato alcun biglietto per spiegare gli eventuali motivi di un gesto tragico ed estremo.

Gli investigatori provano a far luce e proseguono nelle loro indagini. “Una doverosa attività di indagine, per non tralasciare nessuna pista” dice ai microfoni di Rei Tv, l’avvocato Francesco Marchese legale del compagno della donna che venne sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti.

Sul fascicolo aperto dalla Procura di Catania non vi sarebbero ancora indagati.