Giallo a Monreale, due persone trovate morte in casa

MONREALE (PA) – Due persone, un fratello ed una sorella, Giuseppe e Paola Tofaro, rispettivamente di 83 e 89 anni, sono state ritrovate morte in appartamento in via Venero a Monreale, nel pomeriggio di oggi.

A dare l’allarme sembra siano stati i vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori che fuoriuscivano dalla casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno forzato la finestra ed hanno ritrovato i corpi privi di vita all’interno dell’appartamento.

Da un primo accertamento sembra si tratti di morte naturale, anche se sono in corso indagini ed è già stato allertato il PM di turno ed il medico legale.