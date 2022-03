Giallo a Partinico, a soqquadro la casa di Leonardo Lauriano

L'uomo è stato ucciso con sessanta coltellate

PALERMO – Qualcuno è entrato nell’appartamento che fu di proprietà di Leonardo Lauriano, l’uomo ucciso nel novembre scorso a Partinico con una sessantina di coltellate. E’ stata scassinata la porta d’ingresso in legno e persino la robusta inferriata interna sulla via Marconi. La casa è stata messa a soqquadro. Da una prima ricognizione degli agenti del commissariato, non è stato possibile riuscire a capire se mancasse qualcosa.

Lauriano fu trovato morto nel garage di quella stessa casa, a due passi dalla porta d’ingresso che è stata divelta.

