Giallo a Giarre, donna trovata morta: al vaglio la posizione del marito

Debora Pagano, 32 anni, è stata ritrovata priva di vita nella sua casa di Macchia di Giarre.

GIARRE – Giallo in provincia di Catania. Debora Pagano, 32 anni, è stata ritrovata priva di vita nella sua casa di Macchia di Giarre. Sul ritrovamento del cadavere indagano i carabinieri, la donna viveva con il marito ed era originaria di Letojanni.



Ad indagare sul fatto sono i Carabinieri del Comando provinciale di Catania. Il decesso, sembra per cause violente, sarebbe avvenuto almeno un giorno prima. I primi rilievi sono stati eseguiti da militari dell’Arma del Sis e della compagnia di Giarre. A dare l’allarme sarebbe stato il marito della vittima, la cui posizione, secondo quanto si apprende, sarebbe al vaglio della Procura di Catania che ha disposto l’autopsia. La coppia ha una figlia piccola che era con i nonni materni che vivono a Letojanni.