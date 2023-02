Giallo in provincia di Messina, trovato cadavere carbonizzato di un 16enne

Non si esclude alcuna pista.

1' DI LETTURA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – È di Serti Ayman il cadavere rinvenuto semi carbonizzato ieri sera in piazza Italia ’90. Si indaga per chiarire le cause della morte del giovane 16enne.

Le indagini

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal pm Dora Esposito. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Accanto al corpo semicarbonizzato del sedicenne, i carabinieri avrebbero trovato un contenitore con liquido infiammabile.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio. Ipotesi che non convince affatto i familiari. Sugli organi di informazione è stato scritto che il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo

I militari stanno interrogando alcune persone della zona e i familiari del ragazzo.