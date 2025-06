Giallo nel Messinese, trovato il cadavere di un uomo: le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area

PACE DEL MELA (ME) – Drammatico ritrovamento questa mattina in località Giammoro, nel territorio di Pace del Mela, dove il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto in una cunetta ai margini di una strada secondaria, parallela alla via Nazionale e prossima al tracciato dell’autostrada A20.

Giallo nel Messinese

A notare il cadavere sarebbe stato un passante, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le indagini. Per i rilievi scientifici è stato richiesto l’intervento del RIS, il Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma, che ha iniziato a raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, il corpo presenterebbe un foro alla testa che potrebbe essere riconducibile a un colpo d’arma da fuoco, ma non si esclude ancora alcuna pista. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali denunce di scomparsa e vagliando ogni possibile pista investigativa.

Il sopralluogo del sindaco

Sul luogo del ritrovamento si è recato anche il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, che ha voluto manifestare la vicinanza dell’amministrazione alla comunità scossa dall’accaduto.

Le indagini proseguono senza sosta.

I militari stanno esaminando le telecamere presenti nell’area e raccogliendo testimonianze tra i residenti e gli automobilisti che potrebbero aver notato movimenti sospetti nelle ultime ore.

L’area in cui è stato ritrovato il corpo resta interdetta per consentire lo svolgimento degli accertamenti investigativi.