Giallo nel Siracusano, il corpo bruciato di una donna in un parco

Indagano i carabinieri

SIRACUSA – Il corpo carbonizzato di una donna è stato ritrovato oggi pomeriggio al parco “Emanuele Ferraro” a Lentini, nel Siracusano. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che appena hanno visto le fiamme provenire dal parco hanno avvisato i vigili del fuoco che giunti sul posto si sono accorti che il rogo proveniva da un cadavere sul quale erano stati depositati rami secchi.

Il cadavere dovrebbe essere di una donna di circa 45 anni. Sul posto l’ambulanza del 118 e il medico legale incaricato dalla Procura di Siracusa di effettuare una prima ispezione cadaverica. Non è escluso che la donna sia stata uccisa e poi trasferita all’interno del parco. I carabinieri stano indagando per risalire all’identità della vittima e stanno visionando i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona per capire se dalle riprese possa emergere qualche elemento utile alle indagini.