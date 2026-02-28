Giambona (Pd): “Bene la revoca delle selezione per gli operatori all’Ast”

"Non si può parlare di nuove assunzioni senza prima affrontare il nodo della stabilizzazione"

PALERMO – “La revoca dell’avviso di selezione per 73 operatori di esercizio da parte del Cda dell’Ast è un atto dovuto”, lo dichiara Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Pd all’ARS, commentando il dietrofront maturato dopo la risoluzione votata all’unanimità in IV commissione all’Ars.

“È la presa d’atto di una realtà che come Pd abbiamo denunciato con chiarezza: non si può parlare di nuove assunzioni senza prima affrontare il nodo della stabilizzazione di chi, da anni, tiene in piedi il servizio pubblico essenziale sulle strade siciliane”.

“Parliamo di 145 lavoratori, di cui 105 autisti, che hanno garantito continuità al servizio anche nelle condizioni più difficili. La loro mobilitazione – aggiunge Giambona – ha riportato al centro una questione che non è solo occupazionale, ma di giustizia e di funzionalità del servizio pubblico”.

Giambona richiama anche le criticità finanziarie emerse nelle ultime settimane. “Le note regionali hanno evidenziato uno scostamento significativo tra il piano di risanamento 2025-2029 e l’andamento reale dei conti. In questo contesto, proseguire con il bando sarebbe stato irresponsabile – prosegue -. La revoca non può essere un punto di arrivo, ma l’inizio di una fase nuova. Il Pd continuerà a vigilare affinché l’Ast torni ad essere un’azienda efficiente, trasparente e capace di valorizzare chi ogni giorno garantisce un diritto fondamentale come la mobilità”.