Giarre, addio ad Angelo Puccio: il ciclista travolto da un’auto

Le sue condizioni erano subito apparse gravissime

GIARRE (CATANIA) – Le sue condizioni erano disperate. Giunto in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, era stato sottoposto a due interventi chirurgici. I medici hanno provato in ogni modo a salvargli la vita: ma nelle scorse ore è giunta la tragica notizia. Il 51enne Angelo Puccio non ce l’ha fatta.

Era stato travolto da un’auto domenica scorsa, 2 febbraio, mentre era in sella alla sua bici e stava percorrendo Viale Federico II di Svevia. La vettura l’avrebbe toccato sulla ruota posteriore decretando uno scontro che lo ha visto compire un volo verso l’asfalto di diversi metri.

Gravi le ferite riportate. Traumi su più parti del corpo: dalla testa alla colonna vertebrale. Il ricovero in codice rosso e la speranza che si è spezzata in un letto d’ospedale.