Giarre, “appartamento segreto” e droga: arrestato un 23enne

L'irruzione in via Teatro

CATANIA – È stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Giarre un 23enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, è stato bloccato dai militari al termine di un’operazione condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Il blitz e il tentativo di depistaggio

L’intervento è scattato intorno alle 21 nei pressi di via Teatro. I Carabinieri, dopo aver cinturato l’edificio, hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane. A tentare di ostacolare l’accesso è stata una parente, che ha negato la presenza in casa del 23enne e di avere sue notizie. Nonostante ciò, i militari sono proseguiti con la perquisizione.

All’interno di una camera da letto, il giovane è stato sorpreso mentre lanciava un involucro dal balcone che si affaccia sul cortile interno. Il pacchetto conteneva un mazzo di chiavi.

La scoperta dell’appartamento

Proprio le chiavi hanno condotto i Carabinieri a un secondo appartamento, situato al piano inferiore e anch’esso in uso al ragazzo. All’interno dell’abitazione, nascosti in alcuni mobili, sono stati trovati 90 grammi di marijuana, dei quali 23 già suddivisi in dosi pronte per la vendita, due dosi di crack, 30 grammi di cocaina – di cui 27 ancora in pietra – un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, quattro cartucce per fucile calibro 12 e 290 euro in contanti.

Il 23enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.