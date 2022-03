Giarre, la Pro Loco cancellata: “Ingiusto, impugneremo”

Il presidente Salvo Zappalà: "Sconcerto e stupore"

“Sconcerto e stupore per il decreto di Revoca n. 302/S7 del 21 marzo 2021 relativo alla cancellazione dall’albo Regionale delle Pro Loco della Pro loco Giarre, ma questo ci da la forza per andare avanti nell’interesse della Pro Loco, dei Soci e di tutti i cittadini che hanno creduto e credono nell’importanza della Pro loco e del lavoro svolto in oltre venti anni di attività al servizio del territorio, delle istituzioni, degli enti pubblici, delle associazioni e dei cittadini”. Queste sono le prime parole del presidente Salvo Zappalà il quale non riesce a comprendere le reali motivazioni di tale revoca giunta alla fine di un procedimento amministrativo del tutto illogico, incoerente e privo di reali motivazioni.

“La Pro Loco Giarre nelle proprie difese ha pienamente dimostrato la correttezza del proprio operato, ovvero in relazione alla contestazione mossa di esercizio dell’attività di agenzia di viaggi, ha affermato che l’organizzazione di viaggi e gite il c.d. turismo sociale è prevista sia dal D.A. n. 3512 del 21.12.2016 (norma regionale) il quale prevede all’art. 2 “Le Pro Loco……………, sono Associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi: a ) Organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica; b ) Promozione c ) Sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili

“Le associazioni Pro Loco, come sopra definite, si iscrivono all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco secondo le procedure previste/disciplinate dal presente Decreto. Le associazioni Pro Loco che intendono, successivamente alla iscrizione all’Albo Regionale, richiedere l’iscrizione anche all’Albo Regionale degli organismi di turismo sociale, dovranno espressamente prevedere, nel proprio atto costitutivo e relativo statuto, ai sensi dell’art 2 della Legge Regionale 28 aprile 1981, n. 78…..”.” sia dallo stesso statuto della Pro Loco che all’art. 3 rubricato “finalità e oggetto” al punto “f) la promozione di attività di utilità sociale e solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili”, nonché, ai sensi dell’art. 2 L. R. 28.04.1981 n. 78, l’intenzione di svolgere attività di Turismo Sociale svolgendo la propria attività prevalentemente organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, e giovani e le loro famiglie”, al pari degli statuti di molte altre Pro Loco, e che la stessa, pienamente ammessa, è stata svolta in collaborazione con molte agenzie di viaggio, manifestandosi sempre disponibile a chiarimenti e perfino ad un’audizione personale del proprio presidente”.

“Ma evidentemente, ciò non è bastato ai competenti uffici amministrativi che in modo del tutto singolare ed in spregio ai principi di imparzialità e legalità hanno adottato il provvedimento in questione, senza coinvolgere la Pro Loco destinataria dello stesso La Pro Loco di Giarre certamente non può rimanere ferma dinnanzi a questo provvedimento abnorme ed ingiusto che si contesta fortemente e che sminuisce in modo quasi offensivo l’attività e la natura della stessa Pro Loco, pertanto, annuncia che lo stesso verrà impugnato dinnanzi le competenti autorità amministrative e/o giudiziarie”, conclude la nota.