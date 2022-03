La Pro loco cancellata dalla Regione: ‘Un’agenzia viaggi’

L'associazione è stata rimossa dall'Albo regionale per "attività non consone" alle proprie competenze

CATANIA – Avrebbe lavorato anche come agenzia di viaggi, o comunque con attività “non consone” alle proprie competenze: con questa motivazione l’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha decretato la rimozione della Pro loco di Giarre dall’albo regionale delle Pro loco. La decisione arriva alla fine di un iter iniziato a novembre.

Gli accertamenti

La vicenda è raccontata in un decreto del dirigente generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, Lucia Di Fatta, datato 21 marzo. Nel documento, il numero 302/S7, si legge che l’otto novembre scorso il Servizio turistico regionale di Catania, in seguito ad accertamenti nei confronti della Pro loco di Giarre, “ha riscontrato l’illegittimo l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio, oltre a gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste nello statuto o nell’amministrazione dell’associazione”.

Lo stesso Servizio turistico regionale ha poi preso atto, poco più di due settimane dopo, che l’attività della Pro Loco di Giarre “non risulta consona alle proprie competenze”.

L’attività di agenzia viaggi

È sempre nel decreto del dirigente generale che si può leggere quali sarebbero state le attività svolte dalla Pro Loco di Giarre: “Le condotte sopra rilevate – si legge infatti – peraltro ampiamente dimostrate dalla documentazione pubblicata sul sito internet e sui mezzi social della stessa, risultano in contrasto con le stesse finalità delle Pro Loco e si configurano come attività abusiva di agenzia di viaggi”.

Proprio per questo il dipartimento del Turismo ha avviato, nei primi giorni di dicembre, la procedura per cancellare la Pro Loco dall’Albo regionale, contestando all’associazione “la messa in atto di condotte irregolari perché riservate alle agenzie di viaggio regolarmente autorizzate con provvedimento regionale, consistenti nell’organizzazione, promozione e offerta di viaggi nel territorio regionale, nazionale ed estero, in contrasto con la normativa in materia di pacchetti turistici e agenzie di viaggio”.

Le controdeduzioni e le decisioni

La Pro Loco di Giarre risponde, il 28 dicembre, con delle controdeduzioni presentate attraverso uno studio legale. Ma a queste controdeduzioni il dipartimento del Turismo risponde incaricando il Servizio turistico regionale, l’otto febbraio scorso, di approfondirne alcuni aspetti. Poco più di un mese dopo, il 10 marzo, il Servizio turistico regionale ha presentato, si legge ancora nel decreto dirigenziale, “gli esiti degli accertamenti effettuati, smentendo le affermazioni contenute nella nota contenente le controdeduzioni prodotte dalla Pro Loco rispetto all’avvio del procedimento di revoca”.

Questo è l’ultimo tassello: il dipartimento del Turismo, confermando le contestazioni del dicembre scorso, decreta il 21 marzo “la revoca dell’iscrizione all’Albo regionale delle Pro Loco dell’Associazione Pro loco Giarre”.