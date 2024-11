Gibby, il cane morto in un garage: condannato a 6 mesi il padrone

La sentenza è stata emessa dal Tribunale monocratico

CATANIA – Il giudice monocratico Davide Tedeschi ha condannato a 6 mesi di reclusione per maltrattamento di animali il proprietario di Gibby, il cagnolino morto per denutrizione a Librino. Il cane, di razza bull terrier inglese, fu trovato dai carabinieri durante una perquisizione e soccorso.

Correva l’anno 2019. Aveva appena un anno. Non mangiava da giorni. Aveva l’anemia, le pulci, era disidratato e aveva anche una emorragia. I militari lo portarono subito dai veterinari, ma per lui non ci fu nulla da fare. Adesso il Tribunale di Catania ha condannato l’imputato, infliggendogli anche la sanzione accessoria della condanna di un risarcimento danni di 12 mila euro alle associazioni animaliste.

Erano state proprio le associazioni a denunciarlo, quando si conobbe il caso. Correva l’anno 2019. Le associazioni che si sono costituite parte civile sono le Aristogatte, LIDA, Teg4Friends e l’Altra Zampa. A caldo hanno parlato di una condanna “esemplare”. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro i prossimi 90 giorni.