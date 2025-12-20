Gibellina Capitale dell’Arte, Scarpinato: “Un laboratorio per la Sicilia”

L'obiettivo è trasformare il comune trapanese in un punto capace di attrarre flussi culturali verso l'intera isola

ROMA – La città di Gibellina si prepara a diventare il fulcro della scena artistica nazionale. In occasione della presentazione del progetto “Portami il Futuro”, l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, è intervenuto a Roma su delega del presidente Renato Schifani per ribadire il sostegno totale della Regione Siciliana alla nomina di Gibellina come Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026.

Un investimento per il territorio

Per sostenere questo percorso, la Regione ha stanziato una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il comune trapanese in un punto di riferimento capace di attrarre flussi culturali verso l’intera isola. “Occasione unica: un privilegio ma al tempo stesso una grande responsabilità. La Regione Siciliana, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, sarà al fianco del Comune di Gibellina in un percorso che ha l’obiettivo di fare di questo territorio un punto di riferimento nazionale per l’arte contemporanea, capace di diventare catalizzatore e attrattore culturale per l’intera Sicilia”, ha dichiarato l’assessore Scarpinato.

L’eredità della ricostruzione

A oltre mezzo secolo dal tragico terremoto del 1968, Gibellina vede nell’arte lo strumento per completare la sua storica missione di rinascita. “A oltre cinquant’anni dall’avvio della ricostruzione dopo il terremoto del 1968 – ha aggiunto l’assessore – Gibellina torna ad essere un laboratorio di visione, in cui il contemporaneo diventa strumento per immaginare il futuro e proiettare la Sicilia verso nuovi orizzonti”. Il progetto non punta solo all’estetica, ma mira a consolidare il legame tra memoria e innovazione.

Sviluppo economico e coesione sociale

Il piano di interventi finanziato dalla Regione prevede azioni concrete che spaziano dalla riqualificazione urbana alla crescita del tessuto sociale. L’assessore ha concluso evidenziando che “Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della città e del territorio, accrescere la partecipazione pubblica ai progetti culturali favorendo coesione e aggregazione sociale, favorire la crescita economica realizzare e riqualificare aree e spazi da destinare alla produzione dell’arte contemporanea, sono soltanto alcuni degli obiettivi da realizzare grazie al contributo regionale a sostegno di Gibellina”.