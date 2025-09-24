Gifrab e Fondazione Lene Thun per i bambini pazienti oncologici

Solidarietà in favore dei piccoli degli ospedali di Palermo e Catania

PALERMO – Gifrab Italia lancia in Sicilia una campagna solidale a favore dei bambini oncologici degli ospedali di Palermo e Catania. Da settembre fino a Natale, in tutti i punti vendita della regione, sarà possibile aggiungere una donazione al momento dell’acquisto: i contributi raccolti finanzieranno i laboratori di ceramico-terapia offerti dalla Fondazione Lene Thun, che regalano ai piccoli pazienti momenti di creatività e sollievo durante il percorso di cura.

L’iniziativa

“Con questa iniziativa Gifrab, realtà imprenditoriale siciliana con una lunga tradizione nel settore retail e moda, conferma il legame profondo con la propria terra e interpreta il fare impresa come responsabilità sociale verso la comunità”, dice una nota. In segno di ringraziamento, i clienti riceveranno il ‘Filo d’Amore’, bracciale simbolo dell’iniziativa che sostiene i bambini fragili in cura negli ospedali di Catania e Palermo.

Bucalo: “Restituiamo un sorriso”



“I bambini ci insegnano ogni giorno il significato della resilienza – afferma Giovani Bucalo, Ceo Gifrab Italia Spa. -. Con questa iniziativa vogliamo restituire loro un sorriso, dimostrando che il fare impresa può e deve tradursi in vicinanza concreta”.

La collaborazione solidale rafforza la presenza della Fondazione Lene Thun negli ospedali

di Palermo e Catania, parte di una rete nazionale attiva in 33 ospedali e 54 reparti grazie al

contributo di oltre 600 volontari.

Adamo: “Iniziativa importante”

“Desidero ringraziare il Gruppo Gifrab Italia S.p.A. per aver messo a disposizione la propria

rete di punti vendita in Sicilia a sostegno dei nostri laboratori di ceramico-terapia”, dice Paola Adamo, direttrice della Fondazione Lene Thun. “Il coinvolgimento di un partner come Gifrab per il proprio territorio rappresenta un vero esempio di responsabilità sociale capace di generare valore condiviso – prosegue -. Ogni contributo, anche il più piccolo, ha un impatto concreto: con il ‘poco da tanti’ possiamo raggiungere sempre più pazienti e rendere ogni giorno possibile l’umanizzazione del percorso di cura

all’interno degli ospedali. Auspichiamo che questa collaborazione possa ispirare ulteriori

realtà commerciali ad aderire a iniziative analoghe, consolidando una rete di sostegno stabile, diffusa e concreta per il proprio territorio”.