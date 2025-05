Gigi D’Agostino torna sul palco: il 13 agosto live a Catania

Sarà una serata indimenticabile

CATANIA – Gigi D’Agostino è pronto a tornare sul palco per emozionare generazioni intere con il suo inconfondibile sound. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 agosto alla Villa Bellini di Catania, in un live organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group.

Gigi D’Agostino, icona indiscussa della musica dance internazionale, porterà sul palco una selezione dei suoi brani più celebri: da “L’Amour Toujours” a “Bla Bla Bla”, passando per “La Passion”, “In My Mind” e “Another Way”. Successi che hanno segnato profondamente la cultura musicale degli ultimi trent’anni e che continuano ad emozionare.

La carriera di Gigi D’Agostino

Con una carriera iniziata alla fine degli anni ’80 nelle discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha saputo imporsi sulla scena internazionale, ricevendo riconoscimenti prestigiosi e diventando un punto di riferimento per il panorama dance mondiale. Non solo re delle consolle, ma anche innovatore di stile: il progetto “Lento Violento”, nato negli anni ’90, è oggi un marchio artistico indelebile, simbolo di un ritmo lento ma carico di energia che ha fatto scuola e continua a influenzare nuove generazioni di producer. A dicembre 2024 ha pubblicato “Total Eclipse”, un nuovo EP realizzato in collaborazione con Luca Noise, ulteriore testimonianza della sua inesauribile creatività e della sua capacità di rinnovarsi restando fedele alla propria identità musicale.

Il 13 agosto, a Catania, sarà l’occasione perfetta per vivere un’esperienza unica tra ricordi, emozioni e ritmo. La città si prepara a una notte indimenticabile.

I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 9 maggio (ore 14:00), online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati a partire da € 30 + diritti.