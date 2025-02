Gigi D’Alessio & Friends, il concertone allo stadio “Barbera” di Palermo

Organizzato dalla Fondazione Dragotto. Con D'Alessio anche Geolier, Clementino e altri

PALERMO – Un concerto al Renzo Barbera il prossimo 20 giugno, organizzato dalla Fondazione Dragotto che prende il nome “Sicily for Life – Gigi & Friends” con protagonista Gigi D’Alessio, ma non solo. Con lui ci saranno Fiorella Mannoia, LDA, Clementino, Geolier e altri arsiti che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Il ricavato del concerto, tolte le spese di produzione, sarà utilizzato per la ristrutturazione di un poliambulatorio presente all’interno di Villa Bonanno e sarà dedicato alle malattie rare che colpiscono i bambini. La struttura, come annunciato da Dragotto, “avrà bisogno di sei mesi di tempo per essere ristrutturata” e sarà la prima struttura nel Sud Italia.

Dragotto: “Una cosa unica, i bambini devono curarsi in Sicilia”

“Quello che andremo a fare è una cosa forse una cosa unica”, annuncia Tommaso Dragotto, presidente della Fondazione Dragato.

“Un giorno i bambini avranno la possibilità di curarsi a Palermo senza andare altrove. Credo profondamente nella comunità e nell’amore. Sono innamoratissimo della Sicilia. Questo evento non rappresentare una semplice opportunità per ascoltare Gigi D’Alessio, ma per portare luce e speranza ai bambini colpiti da malattie rare”.

“Le famiglie di questi bambini affrontano ogni giorno la sofferenza della malattia, il poliambulatorio non è solo un edifico ma un rifugio di guarigione, con il vostro aiuto possiamo fare e dare”.

“Dobbiamo dare tutti un segnale, chi può deve fare per aiutare gli altri”, ha concluso Tommaso Dragotto.

Gigi D’Alessio: “Vi svelo quattro artisti presenti, gli altri li scoprirete”

“A questo evento lavoreranno duemila persone, sarà una macchina organizzativa di grandissimo livello. Il progetto servirà per dimostrare anche ad altre fondazioni che le cose si possono fare. Per questo concerto ho invitato diversi amici, io credo nel progetto e nell’uomo Tommaso Dragotto, perché oggi quando si fa beneficenza bisogna stare attenti“, ha dichiarato il cantautore.

“Servirà anche mettere i macchinari in questa struttura per supportare i bambini ma ci auguriamo di andare a fare i picnic e che la struttura resti vuota perché i bambini non ne avranno bisogno“, ha continuato il cantautore.

“Dirvi tutti i nomi è un po’ complicato, ma il primo a cantare sarà Tommaso Dragotto – ha scherzato Gigi D’Alessio – con il quale sto preparando un pezzo nuovo. Ci sarà la mia amica Fiorella Mannoia, che ha accettato subito, mio figlio LDA, Clementino e Geolier”. Gli altri saranno annunciati successivamente.

Cannella: “Quando ci è stato proposto l’evento non abbiamo potuto dire di no”

“Un grande evento per Palermo che, quando ci è stato proposto, abbiamo sposato con grande entusiasmo per la finalità nobile”, ha spiegato il vice sindaco di Palermo Giampiero Cannella.

“Lo scorso Natale abbiamo allestito con gli addobbi realizzati dai bambini di oncormatologia“, ha continuato Cannella.

“Il padiglione nell’area di Villa Belmonte, storicamente dedicata ai bambini, perché gli insediamenti di quella zona erano nati per curare le malattie polmonari dei bambini“.

I biglietti per l’evento, che va verso il tutto esaurito, potranno essere acquistato su ticketone.it e nei punti vendita.