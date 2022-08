Gioco illegale a Caccamo, sanzione di 2 milioni a un Internet point

L'operazione dei funzionari dei Monopoli e dei carabinieri

PALERMO – Quasi 2 milioni di euro. E’ la sanzione che si è visto infliggere il proprietario di un internet point a Palermo al termine di un controllo eseguito dai funzionari dei Monopoli del capoluogo siciliano e dai Carabinieri della Stazione di Caccamo, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di scommesse sportive on-line non autorizzate e a garantire il rispetto delle norme a tutela del gioco lecito e responsabile.

All’interno del locale, ben occultate in una stanza chiusa a chiave, erano state installate 3 slot machines, che idonee a consentire il gioco con vincite in denaro e non collegate alla rete telematica. Gli apparecchi sono stati sequestrati, insieme alla somma di circa 600 euro custodita al loro interno. Per il proprietario, un 42enne, le sanzioni amministrative ammontano a oltre 1mln 800mila euro, la gran parte dell’ammontare per la violazione delle norme tributarie sul prelievo unico erariale (PREU).