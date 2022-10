Giorgia Meloni agli eletti di Fdi: “Puntiamo a governo di altissimo livello”

"Noi non ci ispiriamo a nessuno", ha aggiunto la leader del centrodestra

ROMA – “L’ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, nel suo intervento all’assemblea degli eletti del partito. “Noi non ci ispiriamo a nessuno e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri”, ha detto la leader di Fdi.

Tra volti noti, conferme e new entry sono arrivati Giulio Tremonti; l’ex pm Carlo Nordio un po’ emozionato per la sua prima assemblea da eletto; l’ex governatore siciliano Nello Musumeci; Livia Mennunni che ha battuto Emma Bonino e Carlo Calenda a Roma; l’editore toscano Alessandro Amorese; la più giovane della nuova squadra Grazia Di Maggio (di 27 anni); la fedelissima di Meloni, Chiara Colosimo oltre ai capigruppo Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, al responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli e al responsabile del programma Giovanbattista Fazzolari.

“Professionisti, docenti, economisti, rappresentanti dei territori, amministratori, uomini e donne che daranno anima e cuore per difendere gli interessi e i diritti del popolo italiano. La squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento è pronta a dare il massimo per la Nazione”, ha scritto in un post su Facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.