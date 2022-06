Giornalismo, Assostampa incontra la Cisl

“Il ruolo del sindacato dei giornalisti – ha detto Attanasio – è determinante nella crescita civile della società"

Stabilire un rapporto di reciproca collaborazione e scambio di idee e proposte in tema di occupazione e rilancio sociale per la città metropolitana di Catania. Questo il senso dell’incontro tra il segretario generale della Cisl etnea Maurizio Attanasio e il segretario provinciale di Assostampa Catania Filippo Romeo. Nella sede della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, presenti anche il vicesegretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti Michele Spalletta e la tesoriera Maria Torrisi, è stata analizzata l’attuale situazione lavorativa nel capoluogo etneo e nella sua provincia, alla luce dei numerosi problemi che interessano diversi settori e che non escludono il comparto editoriale.

“Il ruolo del sindacato dei giornalisti – ha detto il segretario generale Attanasio – è determinante nella crescita civile della società, perché attraverso la tutela dei loro diritti contrattuali passa la libertà e l’autonomia dell’informazione, presupposto irrinunciabile di ogni democrazia. Un’autonomia che è necessario perseguire nei confronti della politica, come la prassi sindacale della Cisl dimostra, affinché nel rispetto dei propri ruoli si concorra anche da posizioni critiche alla ricerca del bene comune e al buon governo della comunità”. “È su tale aspetto – ha aggiunto Attanasio – che auspichiamo, anche con la collaborazione del sindacato dei giornalisti, una sinergia tra parti sociali, associazioni e movimenti della società che riesca a costruire un “luogo metaforico” dove dibattere con idee e ragionamenti per il futuro di Catania e della sua area metropolitana”.

“Nel territorio catanese – ha sottolineato Filippo Romeo – scarseggia il lavoro contrattualizzato e regolarmente retribuito e preoccupa l’alto tasso di precariato. Pure nella nostra categoria gli accordi atipici rappresentano ormai la consuetudine. Questo, nel tempo,ha comportato l’accesso alla professione di tanti nuovi colleghi che sono andati ad accrescere il bacino dei precari e spesso anche dei disoccupati. Ecco perché – ha concluso il segretario di Assostampa Catania, che nei prossimi giorni incontrerà anche i vertici delle altre organizzazioni sindacali – saremo in prima linea per difendere i contratti regolari e ci batteremo contro il precariato e ogni forma di sfruttamento e lavoro nero”.