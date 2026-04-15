Giornata di prevenzione uditiva di Ricreass e Cisl Poste di Palermo

Appuntamento il 22 aprile nella sede di via Resuttana 352/B

PALERMO – Giornata di prevenzione gratuita uditiva organizzata da Ricreass e Cisl Poste di Palermo, il Cral e il sindacato dei dipendenti postali del capoluogo.

Il centro RICRE. ASS POSTE e CISL PALERMO e l’associazione Labirinto di Dioniso, il giorno 22 aprile 2026, promuovono una giornata gratuita di visite otorinolaringoiatriche dedicata alla prevenzione dei disturbi uditivi presso la sede di via Resuttana 352/B, a Palermo. Nel corso della giornata sarà possibile effettuare i seguenti controlli specialistici: visita ORL (Otorinolaringoiatrica), esame impedenzometrico, screening audiometrico tonale.

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce dei disturbi dell’udito o il trattamento dello stesso. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria al numero 3505983165. Posti limitati a 60 pazienti.