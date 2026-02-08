Giornata internazionale dell’epilessia, le iniziative dell’Asp di Palermo

All'Aiuto materno incontri con docenti e un laboratorio per piccoli pazienti

PALERMO – Anche quest’anno l’Ambulatorio per la diagnosi e la cura delle epilessie della UOC di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Palermo aderisce alle iniziative promosse dalla LICE (Lega Italiana contro l’Epilessia) in occasione lunedì 9 febbraio della Giornata Internazionale dell’Epilessia. Un impegno che unisce sensibilizzazione, informazione e inclusione, coinvolgendo istituzioni, scuola e famiglie.

Per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su una patologia spesso circondata da pregiudizi, alcuni monumenti simbolo del territorio saranno illuminati di viola: tra questi il Teatro Massimo di Palermo e l’Istituto Astronomico di Isnello. Di viola sarà illuminata anche la sede del Distretto sanitario di Corleone.

Fulcro delle attività dell’ASP sarà domani l’Ambulatorio epilessie dell’Aiuto Materno, struttura di riferimento che segue ogni anno 700 piccoli pazienti. In mattinata, alle 9.30, è in programma un incontro con i docenti delle scuole di Palermo, dedicato alla gestione del minore con epilessia in ambito scolastico, con indicazioni pratiche e strumenti utili per garantire sicurezza e inclusione. Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio, invece, a un momento di condivisione rivolto ai piccoli pazienti: un laboratorio musicale pensato come occasione di socialità ed espressione.

“Accendere una luce sull’epilessia pediatrica significa accendere una luce sui diritti dei bambini e delle loro famiglie – ha sottolineato il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze – la conoscenza è il primo strumento per abbattere lo stigma e costruire contesti scolastici e sociali davvero inclusivi. L’Aiuto Materno rappresenta un presidio essenziale di cura e accompagnamento, sul quale continuiamo a investire”.

La struttura è, infatti, interessata da un percorso di ammodernamento con nuovi macchinari e con l’imminente attivazione di una sezione dedicata ai disturbi del sonno, a supporto dei percorsi diagnostici e terapeutici dei giovani pazienti.