Giornata mondiale della sicurezza, convegno del comitato consultivo Inail

L'evento si incentrerà su ispezioni e controlli

Venerdì 28 aprile a Palermo, a partire dalle ore 8,30 si svolgerà un meeting organizzato dal Comitato consultivo provinciale Inail del capoluogo in occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro per fare il punto della situazione sul territorio. L’evento informativo vede riunirsi il Comitato in seduta straordinaria presso l’aula Vignicella dell’Azienda sanitaria provinciale 6 di Palermo, in via La Loggia 6. Il focus dell’evento sarà incentrato su due punti: “Ispezioni e Controlli”.

In apertura sono previsti gli interventi di Daniela Faraoni e Antonio Fasulo, rispettivamente commissario straordinario e direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dopo la testimonianza del rappresentante Anmil, i lavori entreranno nel vivo con le relazioni dei dipendenti dell’Asp Vincenzo Provenzano (Uocsia), Giuseppe Pirreca e Luca Sgroi (Uoc Presal). La Ctss Inail Sicilia interverrà con una relazione di Roberto Li Causi, mentre Gaspare Caldarella, presidente del Comitato consultivo provinciale dell’Istituto, chiuderà la sessione dedicata alle relazioni.

A seguire il question time con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del territorio palermitano. Modera Filippo Virzì, giornalista e membro del Cocopro Inail. L’evento è co-organizzato e patrocinato dalla Direzione territoriale Inail di Palermo, dall’Asp 6, dalla Regione Siciliana, e da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Anmil, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura, Sicindustria e Federmanager.