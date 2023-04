Giornata della Ristorazione, anche Catania aderisce

Per ogni piatto a tema venduto Fipe Confcommercio donerà 1 euro alla Caritas diocesana

2' DI LETTURA

CATANIA – Anche Catania aderisce alla prima edizione della “Giornata della ristorazione”, il più grande evento del settore destinato a diventare un appuntamento fisso, che si celebrerà ogni anno l’ultimo venerdì di aprile. L’iniziativa – insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa, e in attesa del patrocinio dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura e del Turismo – è stata ideata e promossa, in vista della candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco della cucina italiana, da Fipe Confcommercio per valorizzare e rafforzare il ruolo e i valori della ristorazione e della gastronomia del nostro Paese.

La Giornata della Ristorazione a Catania

Per la prima edizione, che quest’anno si svolgerà venerdì 28 aprile e che ha già visto anche l’adesione di centinaia di ristoranti italiani all’estero (da New York a Singapore, passando per Londra e non solo) è stato scelto il pane, con l’obiettivo di sottolineare il concetto di condivisione.

Ogni ristoratore, aderente all’iniziativa, potrà creare un piatto a sua scelta, con il pane tra gli ingredienti, attraverso il quale rendere la propria interpretazione del tema dell’ospitalità. Ordinando quella pietanza, anche il cliente farà la sua parte: per ogni piatto a tema venduto, infatti, la federazione dei pubblici esercizi donerà 1 euro alla Caritas diocesana.

“Sono tantissimi i locali che hanno deciso di partecipare in tutta Italia – ha detto Dario Pistorio, presidente di Fipe Confcommercio Catania – e altrettanti i ristoranti italiani all’estero. Sono certo che anche i ristoratori siciliani, e quelli catanesi in particolare, sapranno cogliere questa importante occasione per ribadire il ruolo che la nostra ristorazione ha a livello mondiale, non solo per la grande quantità e varietà di piatti tipici, ma anche per i grandi valori legati alla tradizione”.

Le iscrizioni

Iscriversi alla “Giornata della ristorazione” è facile e gratuito. È sufficiente comunicare la propria adesione compilando il modulo sul sito www.giornatadellaristorazione.com/adesione o inviare una mail a: fipe@confcommercio.ct.it, indicando la volontà di aderire. Sarà quindi la Fipe a compilare il modulo a nome e per conto del socio. I partecipanti riceveranno un flyer, con il logo dell’iniziativa, stampabile e personalizzabile con il proprio piatto, da inserire nel menù di quella giornata.

Per maggiori dettagli è possibile contattare la segreteria di Fipe Confcommercio Catania (Anna Taccia) allo 095/7310705 – 393/8136807.