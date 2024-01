Giovanissima trovata impiccata nella sua abitazione: un amico in caserma

Si cerca di far luce su quanto accaduto

Questa mattina, sabato 6 gennaio, una ragazza di 26 anni è stata trovata impiccata nel balcone della sua abitazione a Casarano, comune della provincia di Lecce. Gli inquirenti stanno cercando di fare luce su cosa sia accaduto. Non è chiaro se si tratta di un suicidio o di un omicidio, per questo al momento è in caserma un amico della ragazza che è sotto interrogatorio.

La sciarpa che la ragazza aveva al collo è la sciarpa della squadra di calcio del Casarano. Un dettaglio che, con il trascorrere delle ore, si sarebbe rivelato preziosissimo per le indagini.

Il corpo della ragazza è stato notato dai vicini, che hanno subito chiamato gli agenti e il 118.

L’amico della ragazza è noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti e fa parte della frangia più calda del tifo del Casarano. L’uomo, D.F. le sue iniziali, è in caserma e gli agenti stanno cercando di capire se ha qualche ruolo in quanto accaduto.

La giovane, originaria di Ugento, si era trasferita da poco a Casarano ed era impiegata in un’azienda calzaturiera della zona.

La salma è stata trasportata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. La casa è stata posta sotto sequestro.