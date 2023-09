Giovanni La Via si dimette da direttore generale di UniCt

"Torno a fare il professore universitario", dice a LiveSicilia

CATANIA – “Dal 30 novembre sono un uomo libero. O meglio: torno a fare il professore universitario“. Giovanni La Via non si sottrae: si è dimesso da direttore generale dell’università di Catania. “Il rettore sapeva già da tempo che non sarei rimasto troppo a lungo“, dice La Via, raggiunto al telefono da LiveSicilia Catania.

La Via, due volte assessore regionale, due volte europarlamentare, già presidente della commissione Ambiente, ha una lunga carriera politica alle spalle. Dopo una candidatura alle Europee sfumata nella primavera del 2019, a dicembre di quell’anno arriva la nomina a direttore generale di UniCt per il triennio 2020-2022. Scaduti i primi tre anni, a ottobre 2022 il consiglio di amministrazione dell’ateneo ha proceduto con il rinnovo per il triennio 2023-2025.

Dal 2001, La Via è docente ordinario di Economia ed Estimo rurale al dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’università catanese. “Questi quattro anni da direttore generale sono stati un lungo percorso – dice La Via – Adesso quella fase della mia vita si è conclusa. Ho dato tre mesi di preavviso e sono pronto a farmi da parte”. Forse perché le elezioni europee sono di nuovo alle porte? “A questo non rispondo“, ride.