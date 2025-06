L'auto rubata a Capo d'Orlando, i due hanno 18 e 22 anni

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri hanno scoperto un’auto sospetta, hanno verificato e visto che risultava rubata. È iniziata così l’operazione dei carabinieri di Randazzo, che alle 4 del mattino hanno denunciato per ricettazione due ragazzi di Capo d’Orlando, di 18 e 22 anni. Il proprietario dell’auto rubata aveva appena fatto in tempo a chiamare i carabinieri per denunciare il furto.

L’auto è stata restituita al proprietario. I due denunciati per ricettazione. I militari sospettano che i due ragazzi fossero in città per compiere un furto o altri reati. Sta di fatto che non sono riusciti a fare niente.

Gli investigatori li hanno seguiti un po’, poi, quando hanno scoperto che l’auto era rubata, hanno chiamato rinforzi e li hanno bloccati in sicurezza. Quando hanno visto i militari, i due non hanno opposto resistenza.