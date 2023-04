Giro di Sicilia, Bonifazio vince la seconda tappa

Finn Fisher-Black è ancora in Maglia Giallo Rossa

2' DI LETTURA

VITTORIA (RG) – Niccolò Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty) ha vinto la seconda tappa de Il Giro di Sicilia Crédit Agricole, la Canicattì-Vittoria di 193 km.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e Blake Quick (Team Jayco AlUla).



Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) veste ancora la Maglia Giallo Rossa di leader della Classifica Generale.

RISULTATO PROVVISORIO

1 – Niccolò Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty) – 193 km in 4’28’37”

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t.

3 – Blake Quick (Team Jayco AlUla) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 6″

3 – Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 14″

LE MAGLIE DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Regione Siciliana – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates)

, leader della classifica generale, sponsorizzata dalla Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Enel Green Power – Michael Belleri (Biesse – Carrera)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1998, sponsorizzata da Crédit Agricole – Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) – indossata da Thomas Pesenti (Beltrami TSA – Tre Colli)



DICHIARAZIONI



Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Niccolò Bonifazio ha dichiarato: “Ho lavorato molto durante l’inverno ma non avevo avuto ancora la mia occasione, tuttavia stamattina ero fiducioso di poter vincere oggi. Sono partito lungo e ce l’ho fatta. La mia ultima vittoria risale a quasi 300 giorni fa, poco prima del Tour de France dello scorso anno. Voglio vedere cosa succederà ora. È una vittoria importante”.



La Maglia Giallo Rossa Finn Fisher-Black ha detto: “È stata una bella sensazione correre con la maglia di leader oggi. Non l’avevo mai provata prima. Mi aspettavo che Vincenzo Albanese si lanciasse in volata oggi e non potevo fare ugualmente. Domani la tappa sarà più impegnativa”.