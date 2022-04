Giro di Sicilia, la 3^ tappa va a Fran Miholjevic

Il ciclista croato vince la Realmonte-Piazza Armerina di 171 km. Sua la maglia Giallo Rossa

PIAZZA ARMERINA (EN) – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) ha vinto la terza tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Realmonte-Piazza Armerina, di 171 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Pier Andrè Cotè (Human Powered Health) e Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè). Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) è il nuovo leader della classifica generale e veste la maglia Giallo Rossa.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) – 171 km in 4h54’07”, media 34.884 km/h

2 – Pier Andrè Cotè (Human Powered Health) a 41″

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

2 – Damiano Caruso (Nazionale Italiana) a 18”

3 – Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) a 22”LE MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

, leader della classifica generale, sponsorizzata Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy – Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè)

, leader della classifica a punti, dedicata al Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power – Stefano Gandin (Team Corratec)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Stefano Gandin (Team Corratec) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd)

LE DICHIARAZIONI

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Giallo Rossa Fran Miholjević (Cycling Team Friuli Asd) subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ancora non credo a cosa è successo. Ero partito con l’intento di andare in fuga soprattutto per mostrare gli sponsor in diretta tv ma passo dopo passo abbiamo visto che il gruppo non riusciva a rimontare. Ho cominciato a crederci quando sono arrivato ai 50 metri ed è stato bellissimo. Proverò a tenere la maglia ma sarà molto difficile, intanto ho conquistato questa vittoria straordinaria.”