Giro d’Italia, Kamna vince la quarta tappa Avola-Etna

Juan Pedro Lopez conquista la Maglia Rosa

Lennard Kamna vince la quarta tappa del Giro d’Italia 2022. Il ciclista tedesco si aggiudica la Avola-Etna di 172 km con arrivo al Rifugio Sapienza di Nicolosi. L’atleta della Bora Hansgrohe ha tagliato il traguardo in 4h32’11” battendo in volata lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), che indossa la maglia rosa. Terza posizione per l’estone Rein Taaramae. Si è ritirato Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana Qazaqstan per dolori all’anca. Domani si torna in strada per la quinta tappa, la Catania-Messina di 174 km.

LA TOP 10 DELLA QUARTA TAPPA

Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) 4h32’11” Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) s.t. Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert) +34″ Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) +2’12” Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl) s.t. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) +2’31” Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) +2’37” Romain Bardet (Team DSM) s.t. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) s.t. Joao Almeida (UAE Team Emirates) s.t.

LE DICHIARAZIONI

“Sono molto felice, è stata dura. Alla fine tutto è andato bene ma il finale è stato molto tirato. Sono lo stesso corridore del 2020, mi sono preso una pausa ma sono tornato e sento che sto migliorando di gara in gara”. Queste le parole di Lennard Kamna, corridore della Bora-Hansgrohe, ai microfoni della Rai dopo la vittoria nella quarta tappa del Giro d’Italia 2022.