Giro d’Italia, V tappa: dal duomo di Catania a Messina

Una tappa che, visto il percorso, potrebbe favorire i velocisti. Per gli italiani ci proveranno Consonni e Nizzolo

CATANIA – Riparte da Catania il giro d’Italia, dopo la tappa di ieri conquistata dal tedesco Lennard Kamna che ha tagliato il traguardo della Avola-Etna in 4h32’11” battendo in volata lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo), che indossa la maglia rosa. Si parte dal Duomo, in via Etnea con il vulcano sullo sfondo, per arrivare fino alle porte di Taormina col finale di 800 metri in rettilineo.

Una tappa di 174 km caratterizzata a metà percorso dal passaggio di Portella Mandrazzi. Strade ampie, ma anche tante curve, su un percorso sostanzialmente piatto. A seguire la lunghissima discesa fino alla costa nord dell’Isola e gli ultimi 70 km si snodano tutti sulla strada costiera abbastanza ampia e pianeggiante, con pochi centri abitati e con poche variazioni di direzione. Sembra tappa per velocisti.

Una tappa che, visto il percorso, potrebbe favorire i velocisti Ewan e Gaviria che cercano la rivincita su Cavendish. Per gli italiani ci proveranno Consonni e Nizzolo.

Partenza da Catania alle 11.30, Portella Mandrazzi tra le 13.45 e le 14.00, arrivo previsto a Messina tra le 15.47 e le 16.14. Diretta integrale a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus, Dazn e ed Eurosport Player. Diretta in chiaro dalle 10.45 con Aspettando il Giro su Raisport Hd, a seguire Prima Diretta e passaggio su Rai Due alle 14.00. In streaming su Rai Play.