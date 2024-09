Giungla Palermo: dalla doppia fila ai tavolini, 50 milioni di multe – VIDEO

Le statistiche della polizia municipale

PALERMO – Cinquanta milioni di euro di contravvenzioni elevate da gennaio a luglio. Per 115.159 volte (l’anno scorso erano state 86.597) un cittadino palermitano è stato multato in divieto di sosta (dalla doppia fila all’auto parcheggiata sulle strisce pedonali, dal passo carrabile alla sosta nel posto riservato a un disabile).

I numeri dicono che una grossa fetta dei palermitani è refrattaria alle regole. Protesta per il caos, ma non fa la propria parte per evitarlo. Al contrario contribuisce a crearlo.

Sosta selvaggia, rifiuti gettati fuori orario, tavoli e sedie piazzate senza limiti sul suolo pubblico. Insomma, una giungla. E i controlli? Ci sono, lo dicono i numeri. Ma è evidente che non bastano a cambiare il corso delle cose.

Ci sono pure le inefficienze e le storture con le irregolarità commesse sotto il naso di chi dovrebbe punirle ed invece fa finta di non vedere. Capita anche questo a Palermo.

In città sono in servizio 846 vigili urbani, meno di quanti ne mancano in pianta organica: 874 unità. Il governo nazionale ha trovato i fondi per 100 imminenti nuovi assunzioni.

Altre novità: i 120 vigili part time hanno ottenuto una proroga per poi passare a 36 ore settimanali. In 170, col passaggio da part time a full time di 320 dipendenti del Comune appartenenti alla categoria c, pattuglieranno la città 36 ore settimanali anziché 30. La conferma arriva dall’assessore al personale Dario Falzone.

Basteranno a migliorare la situazione? I dubbi restano di fronte ai numeri impietosi. In 242 mila fra gennaio e luglio hanno violato la Ztl. Circolavano nella zona a traffico limitato senza avere il pass e senza pagare.

In 12.455 sono stati sorpresi a bordo di mezzi senza assicurazione. Un fenomeno di massa particolarmente preoccupante.

Oltre tredicimila palermitani (per la precisione 13.548) sono stati fotografati da un autovelox (-44% rispetto all’anno scorso ma mancano ancora gli ultimi mesi dell’anno per completare la statistica).

Così come è incompleta quella su chi getta i rifiuti fuori orario ma è già scoraggiante: 3.664 palermitani sono multati negli ultimi tre mesi (privati cittadini ma anche titolari di attività commerciali che la sera scelgono il cassonetto più vicino per scaricare i rifiuti).

Sempre in tema di rifiuti: 156 le persone denunciate alla Procura della Repubblica peri casi più gravi. Non è finita: ci sono anche 31 parcheggiatori abusivi (tre in più dell’anno scorso), 273 multe per occupazione di suolo pubblico (166 l’anno scorso), 195 automobilisti e motociclisti passati con il semaforo rosso, 173 alla guida senza patente e 661 senza casco (il doppio dell’anno scorso).

“Il palermitano è indisciplinato”, continua a ripetere il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello.