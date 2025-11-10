 Giunta Schifani, non si cambia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Giunta Schifani, niente scossoni: ecco i punti all’ordine del giorno

L'inchiesta incombe, ma non si registrano cambiamenti
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – Non ci sono al momento né cambiamenti, né rimpasti. Si è conclusa la giunta regionale convocata dal presidente Renato Schifani, secondo quanto si apprende da un’agenzia Ansa.

Trattati i punti all’ordine del giorno: proposta di proroga dello stato di crisi e di emergenza regionale per l’evento del 10 dicembre 2024 a Caltanissetta; modifica delle basi giuridiche relative alla promozione di investimenti per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie digitali, delle innovazioni, delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie e sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; aggiornamento del piano energetico regionale ambientale (Pears).

A causa dell’inchiesta sulla presunta corruzione che vede, tra gli altri, al centro il segretario dimissionario della Dc, Totò Cuffaro, circolavano voci insistenti circa l’azzeramento della compagine Dc al governo. Ma non si registrano, per ora, scossoni.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI