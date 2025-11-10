Giunta Schifani, niente scossoni: ecco i punti all’ordine del giorno

L'inchiesta incombe, ma non si registrano cambiamenti

PALERMO – Non ci sono al momento né cambiamenti, né rimpasti. Si è conclusa la giunta regionale convocata dal presidente Renato Schifani, secondo quanto si apprende da un’agenzia Ansa.

Trattati i punti all’ordine del giorno: proposta di proroga dello stato di crisi e di emergenza regionale per l’evento del 10 dicembre 2024 a Caltanissetta; modifica delle basi giuridiche relative alla promozione di investimenti per lo sviluppo e la fabbricazione delle tecnologie digitali, delle innovazioni, delle tecnologie deep tech e delle biotecnologie e sviluppo e fabbricazione di tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse; aggiornamento del piano energetico regionale ambientale (Pears).

A causa dell’inchiesta sulla presunta corruzione che vede, tra gli altri, al centro il segretario dimissionario della Dc, Totò Cuffaro, circolavano voci insistenti circa l’azzeramento della compagine Dc al governo. Ma non si registrano, per ora, scossoni.