La nomina dell'ad Giampaolo Rossi su proposta del direttore della Tgr Roberto Pacchetti

PALERMO – Giuseppe Ardica è il nuovo caporedattore della Tgr Sicilia. Lo ha nominato l’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi, su proposta del Direttore della Tgr, Roberto Pacchetti. Ardica succede a Roberto Gueli, vicedirettore con delega sulla Tgr Sicilia, che aveva assunto l’interim della redazione dopo che lo scorso 18 luglio il caporedattore Rino Cascio aveva concluso il suo mandato di sette anni – come previsto dalle norme aziendali – per assumere l’incarico di curatore della rubrica “Mediterraneo”.

Nato a Enna nel 1971, 54 anni, Ardica si laurea in Scienze Politiche all’Università di Catania nel 1995. Frequenta il biennio 1996/1998 della Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e diventa giornalista professionista nel 1999. Dopo alcune collaborazioni con quotidiani regionali e radio nazionali, nello stesso anno inizia il suo percorso in Rai, nella redazione di Palermo della Tgr Sicilia. Successivamente entra a Rai Parlamento, dove lavora come giornalista parlamentare, conduce e coordina le dirette da Camera e Senato, oltre alle tribune elettorali. Assunto a tempo indeterminato nel 2008, è caposervizio dal 2010 e vicecaporedattore dal 2017. Dal 2020 torna alla Tgr, nella sede di Catania e, dal 2021, assume la responsabilità della redazione. Ha seguito i principali eventi di cronaca e politica dell’isola, firmando numerosi servizi per le rubriche nazionali della Tgr. Sarà operativo da lunedì prossimo, 11 agosto.