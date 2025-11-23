 Giuseppe Conte a Palermo, due appuntamenti per il leader Cinquestelle
Giuseppe Conte a Palermo, due appuntamenti per il leader Cinquestelle

Alla Cala e al teatro Al Massimo
PALERMO – Ci sarà anche il presidente M5s Giuseppe Conte, oggi, alle 11:30 alla Cala, a Palermo, al sit-in delle opposizioni al governo Schifani che si terrà davanti al murale dei giudici Falcone e Borsellino. L’iniziativa “per dire basta agli scandali – dice una nota – che stanno travolgendo la Sicilia”.

Al sit-in prenderanno parte, oltre alle opposizioni all’Ars, anche forze politiche non rappresentate a Sala d’Ercole e rappresentanti della società civile. Alle 16 Conte parteciperà al teatro Al Massimo all’evento ‘Politica e malaffare: l’unica separazione utile ai cittadini’ organizzato da AntimafiaDuemila con la collaborazione del M5s.

