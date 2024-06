Giuseppe Conte a Palermo: “Votate M5S per evitare la guerra mondiale”

Il leader pentastellato chiude la campagna elettorale

PALERMO- “Siamo a un bivio storico: dobbiamo votare per la pace, dobbiamo votare per il M5S perché c’è il rischio che i nostri figli vadano in guerra in Ucraina. Non possiamo permettere che l’Italia venga trascinata in una terza guerra mondiale. Noi lo impediremo, come pure impediremo il ritorno all’austerità e i tagli alla sanità”.

Così il leader del M5S Giuseppe Conte a Palermo per la chiusura della campagna elettorale per le europee. “La Sicilia è da un punto di vista il territorio più lontano da Bruxelles ma siamo in Europa – ha aggiunto – A tutti gli italiani dico: dobbiamo andare a votare perché è un bivio decisivo, è un appuntamento storico. Non si può rimanere a casa l’8 e il 9 giugno”.

Inoltre, “dobbiamo dire no alla dilagante corruzione, al malaffare. Dobbiamo dire sì alla legalità, alla trasparenza, alla lotta alle mafie ma non quella a chiacchiere”.

“Ci aspettiamo un consenso forte – ha concluso – Faccio un appello anche a quelli che ci hanno dato fiducia recentemente alle elezioni politiche: dovete tutti tornare a votare, abbiamo bisogno del vostro consenso per avere più forza politica rispetto agli altri partiti che ci vogliono portare alla guerra”.