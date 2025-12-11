Giuseppe Ferrarello nuovo presidente del Parco delle Madonie

La nomina per il sindaco di Gangi

GANGI – Si è ufficialmente insediato il nuovo presidente del Parco delle Madonie: il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, nominato dalla Giunta regionale Schifani, su proposta dell’assessore al territorio e ambiente Giusi Savarino.

Madonita doc, il neo presidente conosce profondamente il territorio e le comunità locali, un elemento che gli consentirà di guidare l’Ente Parco con consapevolezza e attenzione alle esigenze del territorio. Con il passaggio di consegne, Ferrarello eredita un Parco riconosciuto a livello internazionale, insignito pochi mesi fa del cartellino verde dell’UNESCO, che ne ha confermato ancora una volta lo status di Geoparco Mondiale nella rete globale.

“Questo prestigioso riconoscimento dovrà costituire la base permanente per tutte le future azioni dell’Ente. Mi auguro un lavoro di squadra – ha dichiarato – in cui ciascuno possa sentirsi protagonista e parte attiva nello sviluppo del nostro Parco”.

Rivolgendosi ai sindaci del territorio presenti all’incontro, il presidente ha auspicato che, in tempi brevi, anche le cinque Amministrazioni comunali che hanno richiesto di entrare a far parte dell’Ente gestore possano essere ricomprese nel perimetro del Parco, contribuendo così a rafforzare la rete istituzionale e la capacità di azione condivisa. Infine, ha rivolto un sentito ringraziamento al Commissario Caltagirone uscente per l’impegno e il lavoro svolto fino a oggi, sottolineando l’importanza della continuità nella gestione e nella valorizzazione del Parco delle Madonie.