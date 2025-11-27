Ferite troppo gravi, morto l’operaio precipitato al Policlinico

Era ricoverato in terapia intensiva

PALERMO – Non ce l’ha fatta l’operaio che era ricoverato al Policlinico di Palermo dopo un gravissimo incidente sul lavoro.

Giuseppe La Rosa, 60enne di Belmonte Mezzagno, era precipitato da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione all’Istituto d’Igiene Giuseppe D’Alessandro. Una caduta di circa dieci metri che aveva provocato un pesante trauma cranico e lesioni toraciche.

Il ricovero dopo la caduta

L’uomo era stato ricoverato in condizioni disperate in terapia intensiva, ma le conseguenze della caduta si sono rivelate fatali. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, le indagini sono condotte dai carabinieri.

In corso anche gli accertamenti dei tecnici dello Spresal dell’Asp, per verificare le condizioni in cui l’operaio stava lavorando quel giorno.