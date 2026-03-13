Indagano i carabinieri

Non ce l’ha fatta Giuseppe Lucarelli, il ragazzo di 19 anni rimasto gravemente ferito alla gola lo scorso 9 marzo a Villaricca, in provincia di Napoli, in seguito a un incidente domestico.

Il giovane era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove i medici lo avevano sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. La ferita riportata era particolarmente grave. Risultava infatti lesionata anche una parte della giugulare.

Giuseppe Lucarelli vittima di un incidente domestico

Nonostante le cure e i tentativi del personale sanitario di salvarlo, il 19enne è morto dopo due giorni di ricovero. In quelle ore familiari, amici e residenti della zona avevano seguito con apprensione l’evolversi delle sue condizioni, sperando in un miglioramento che purtroppo non è arrivato.

La dinamica dell’incidente che ha poi provocato la morte di Giuseppe Lucarelli è ancora in corso di accertamento. Resta da capire, infatti, come abbia fatto il giovane a procurarsi quella profonda ferita alla gola. Si pensa all’impatto col vetro di una porta. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Villaricca.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA